In baden-württembergischen Gefängnissen haben sich 2021 wieder mehr Angriffe unter Häftlingen ereignet als noch im Jahr zuvor. Im Jahr 2021 wurden in den Justizvollzugsanstalten 56 Vorfälle gezählt nach 53 im Vorjahr, teilte das Justizministerium auf eine Anfrage der SPD-Fraktion mit. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren nimmt die Gewalt unter Gefangenen aber eher ab.

2016 wurden noch 75 Angriffe unter Inhaftierten gezählt, 2017 waren es 87. Die Dunkelziffer schätzt das Ministerium als gering ein, weil erhebliche Angriffe durch die häufig sichtbaren Verletzungen und die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit der Gefangenen in aller Regel bekannt würden.

Von den 393 Gewaltfällen in den Südwest-Gefängnissen von 2016 bis 2021 ereigneten sich 153 in Häftlingszellen, 89 in sonstigen Unterkunftsbereichen, 47 im Hof und 34 in Arbeitsbereichen.