Justizministerin Marion Gentges hat einen sofortigen Abschiebestopp für Migranten, die nach den neuen Regeln des Bundes voraussichtlich eine Bleibeperspektive in Deutschland haben, abgelehnt. "Wir haben uns in Baden-Württemberg in der Koalition verständigt, dass wir nicht einen Vorgriffserlass machen", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg. Gleichwohl sei es falsch, wenn die SPD oder die Grüne Jugend den Eindruck erweckten, das Land schiebe noch massenhaft Menschen ab, die in wenigen Monaten wegen der dann geltenden neuen Regelung hier bleiben könnten. "Das entspricht schlicht nicht den Tatsachen."

Man stehe hier in einem Spannungsverhältnis zwischen geltendem Gesetz und den persönlichen Härten für Menschen, die demnächst unter die neue gesetzliche Regelung fallen. "Dem versuchen wir im Einzelfall Rechnung zu tragen", sagte Gentges. Das entspreche auch dem Vorhaben von Grünen und CDU im Koalitionsvertrag, Menschen bei nachhaltiger Integration das Bleiben zu erleichtern.

Die Landes-SPD und die Grüne Jugend hatten gefordert, wegen des sogenannten Chancen-Aufenthaltsrechts, das das Bundeskabinett im Juli beschlossen hatte, schon jetzt einen Abschiebestopp zu beschließen. Das neue Aufenthaltsrecht soll für Menschen gelten, die zum Stichtag 1. Januar 2022 seit mindestens fünf Jahren in Deutschland gelebt haben und sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen. Ausländern, die seit Jahren ohne gesicherten Aufenthaltstitel in Deutschland leben, soll so eine langfristige Bleibeperspektive eröffnet werden.

