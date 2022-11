Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) hat davor gewarnt, dass sich die Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen weiter zuspitzt. "Angesichts der nach wie vor rapide ansteigenden Zahl von Schutzsuchenden sehen wir uns als Land - und insbesondere unsere Kommunen - aktuell und künftig mit einer ungeheuren Belastungssituation konfrontiert", schrieb sie in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), über den die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch) berichten. "Alle Ebenen unserer Aufnahme- und Ausländerverwaltung stehen am Rande ihrer Leistungsgrenzen", so Gentges.