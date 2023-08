Zwei Mitarbeiter eines kleinen Ladens in Karlsruhe haben rund 60 Kilo Wasserpfeifentabak unverzollt gebunkert und sind nun aufgeflogen. Wie die Stadt am Montag mitteilte, hatte ein anonymer Hinweis die Tabaküberwachung des Ordnungsamtes auf den Plan gerufen. Als die Kontrolleure den Laden überprüfen wollten, flüchteten die Verdächtigen mitsamt dem Bargeld aus der Kasse. Erst Mitte Juli hatte der Zoll in Karlsruhe mehrere Sisha-Bars und Läden kontrolliert und dabei insgesamt rund 300 Kilo unversteuerten Tabak sowie unversteuerte E-Shishas sichergestellt.