Bei einem Brand auf dem Gelände eines Müllentsorgers im Landkreis Karlsruhe sind am Samstag 600.000 Euro Sachschaden entstanden. Eine größere Lagerhalle sei in Waghäusel komplett zerstört worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Feuerwehr warnte demnach die Bevölkerung in der Umgebung vor starkem Rauch und Gerüchen. In der Halle waren den Angaben nach Styropor und verschiedene Kunststoffe gelagert worden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Bahn sperrte zeitweilig eine Zugstrecke durch die Stadt, weil die Feuerwehr Löschschläuche über die Schienen legen musste. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache war am Abend noch unklar. Die Kriminalpolizei begann ihre Ermittlungen.