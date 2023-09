Der Künstler Andreas Müller-Pohle hat sein Archiv an das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) übergeben. Es umfasst unter anderem Manuskripte, Korrespondenzen sowie Projektdokumente und -materialien, wie das ZKM am Dienstag mitteilte. Es bietet demnach einen faszinierenden Einblick in die künstlerischen Werke des Fotografen und in die Geschichte der von ihm gegründeten Zeitschrift "European Photography".