Ein Radfahrer ist in Karlsruhe unter eine Straßenbahn geraten und schwer verletzt worden. Der 77-Jährige habe am Nachmittag die Gleise überqueren wollen und noch eine Straßenbahn durchgelassen, sei dann aber von einer anderen Straßenbahn erfasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei Karlsruhe am Samstagabend. Er wurde eingeklemmt und schwer verletzt, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.