In Karlsruhe ist ein 53-jähriger Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Der Täter sei nach der Attacke am Freitagabend geflohen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Trotz "massiven Fahndungen", bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, war er zunächst nicht auffindbar. Der Leichtverletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über den Vorfall berichtet.