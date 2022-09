Die Menschen in Allensbach (Landkreis Konstanz) müssen Leitungswasser vor dem Trinken nicht mehr abkochen. Nach erhöhten Keim-Werten in der vergangenen Woche seien die Wasserproben vom Wochenende unauffällig gewesen, teilte die Gemeinde am Montag mit. Damit könne man das Wasser wieder bedenkenlos trinken.