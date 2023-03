Der Städtetag will den Kitas im Land mit einem sogenannten Zukunftsparagrafen mehr Flexibilität und "Beinfreiheit" ermöglichen. "Wir müssen an das Thema rangehen, wollen aber nicht nur lamentieren", sagte Geschäftsführer Ralf Broß am Donnerstag in Stuttgart. Es gehe vor allem darum, mehr Handlungsspielräume vor Ort zu schaffen - mit Hilfe einer Öffnungsklausel im Landesrecht. Konkret soll damit den Kommunen ermöglicht werden, beispielsweise eine Nachmittagsbetreuung mit Mitarbeitern zu organisieren, die keine pädagogische Ausbildung haben. Qualität und Kindeswohl seien aber dennoch gesichert, das Bundesrecht bleibe unangetastet, betonten die Verantwortlichen.