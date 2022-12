Deutschlands erster interreligiöser Kindergarten in Pforzheim hat sich nach schwierigem Start in der Corona-Phase bewährt. "Das Angebot wird gut angenommen", sagte Sabine Ghafoor-Zadeh von der Diakonie Pforzheim. Sie vertritt einen der Träger und war mitverantwortlich für den Aufbau der Kita Irenicus. In der Kita wird eine Umgebung geschaffen, in der das Zusammenleben verschiedener Religionen und Kulturen schon für die Kleinsten Normalität sein soll.