Der neue evangelische Landesbischof von Württemberg, Ernst-Wilhelm Gohl, will den Menschen Gottes Liebe nahebringen. Der Auftrag der Kirche sei es, hinzugehen, zuzuhören und die Botschaft von Gottes Liebe zu verkünden, predigte Gohl am Sonntag in Stuttgart. Diese Liebe gebe niemanden auf und verändere Menschen zum Guten. "Die Welt braucht dringend Gottes Liebe."