Katholische Reformgruppen erwarten beim Katholikentag in Stuttgart Ende Mai Gesprächsbereitschaft und Signale für Erneuerungen. «Was fehlt, sind Taten. Es muss sich endlich was tun, und zwar sichtbar. Und das werden wir in Stuttgart laut einfordern», sagte Mechthild Exner-Herforth von der Initiative Maria 2.0 am Freitag bei einer Pressekonferenz.