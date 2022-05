Vor der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe wehrt sich das Gremium gegen Vorwürfe des Antisemitismus. Regelmäßig habe der ÖRK den Staat Israel unterstützt, ein Ende der Gewalt, die Ablehnung aller Formen des Antisemitismus, ein Ende der illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten und eine verhandelte Zweistaatenlösung für den dortigen Konflikt gefordert, sagte der Generalsekretär, Pfarrer Ioan Sauca, am Montag. Er reagierte damit auf Medienberichte, nach denen eine Initiative «Gegen jeden Antisemitismus. Gegen Judenfeindschaft im Ökumenischen Rat der Kirche» entsprechende Vorwürfe erhoben hat.