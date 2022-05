Der VfB Stuttgart spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben gewannen am letzten Spieltag 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln und rückten damit am Samstag auf den rettenden 15. Tabellenplatz vor, weil Hertha BSC mit 1:2 (1:0) bei Borussia Dortmund verlor. Die Tore für die Stuttgarter erzielten Sasa Kalajdzic (12.) und Kapitän Wataru Endo (90. +2).