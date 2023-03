Ein missachtetes Haltesignal ist neuesten Erkenntnissen zufolge Grund für die Kollision zweier Straßenbahnen in Freiburg Anfang Februar. "Ein technischer Defekt wird zum derzeitigen Zeitpunkt der Ermittlungen ausgeschlossen", teilte die Polizei am Freitagabend mit. Bei dem Unfall im morgendlichen Berufsverkehr waren am 2. Februar insgesamt 43 Menschen verletzt worden.