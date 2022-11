Wer im absoluten Halteverbot steht oder unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz parkt, der riskiert, dass sein Auto abgeschleppt wird. Kommunale Mitarbeiter halten ihre Augen offen. Doch mancherorts gibt es von ihnen nicht genügend.

In Baden-Württembergs Städten gibt es teilweise nicht genug Kontrolleure von Falschparkern. Dabei leiden die Städte unterschiedlich stark unter Personalmangel in diesem Bereich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in mehreren Städten ergab.

In Stuttgart herrscht Personalnot pur. Seit dem Jahr 2020 gehen hier die Abschleppmaßnahmen zurück. Das sei nicht nur mit weniger Verkehr in den Coronajahren zu erklären, sondern auch mit einer im August 2020 eingeführten Neuerung, schrieben die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" kürzlich. Demnach arbeiten die mobilen Beschwerdeteams nun auf Anweisung einer mobilen Einsatzzentrale, welche die Kontrolleure zu gemeldeten Orten schicke. Bis zu deren Ankunft am Einsatzort seien die Autos jedoch häufig entweder schon weg oder es fehle die rechtliche Grundlage zum Abschleppen. Zudem arbeiteten die Kontrolleure in Unterbesetzung, heißt es in dem Bericht. Beim mobilen Beschwerdeteam sind demnach von 27 Stellen nur 9 aktuell besetzt.

Auch in Freiburg können nach Auskunft einer Stadtsprecherin derzeit nicht mehr alle Stellen mit fachlich geeignetem Personal besetzt werden.