Mit einem nächtlichen Musikverbot in öffentlichen Parks will die Stadt Freiburg künftig Beschwerden von Anwohnern eindämmen. Wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mitteilte, gab es im Gemeinderat 29 Ja-Stimmen für eine entsprechende Parkanlagensatzung. Acht Stadträte stimmten demnach am Dienstagabend mit Nein, vier weitere enthielten sich.