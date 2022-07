Der Städtetag Baden-Württemberg will mehr Tempo machen beim Ausbau der Erneuerbaren und beim Energiesparen, warnt aber gleichzeitig vor einer Überforderung der Kommunen. Beim Klimaschutz gehe es um enorme Summen, über die im Südwesten überhaupt nicht gesprochen werde. "Das kann, glaube ich, so nicht bleiben", sagte Städtetagspräsident Peter Kurz kurz vor Beginn der Hauptversammlung des Gremiums am Donnerstag. Die für die Wärmewende nötigen Investitionen könnten nicht auf einen Schlag und aus laufenden Einnahmen von den Gemeinden getätigt werden. Wenn zudem immer wieder erklärt werde, dass es für Klimaschutz keine Verschuldung geben dürfe, werde man den Herausforderungen nicht gerecht.