Städtetag will Quantensprung beim Klimaschutz

Kommunalpolitik Städtetag will Quantensprung beim Klimaschutz

Es geht ums Ganze. Die Zeit wird knapp, um die globale Erwärmung noch zu begrenzen. Städte und Gemeinden stehen vor riesigen Herausforderungen und riesigen Ausgaben. Der Städtetag macht klar: Ein Umsteuern ist dringend nötig.

Der Städtetag Baden-Württemberg fordert vom Land einen Klimaschutzfonds, ein viel höheres Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren - und hat die vielen Vorschriften und bürokratischen Hindernisse dabei heftig kritisiert. Die Frage sei: "Steuern wir über Zielvorgaben und die Analyse, wo die größten Hebel zum Energiesparen sind, oder über kleinteilige Regulatorik", sagte Städtetagspräsident Peter Kurz kurz vor Beginn der Hauptversammlung des Gremiums am Donnerstag. Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) forderte einen Quantensprung beim Weg zur Klimaneutralität. Er nannte als Beispiel etwa den klimaneutralen Heidelberger Stadtteil Bahnstadt. So etwas sollte seiner Meinung eigentlich Standard sein - so etwas dauere aber von der Idee bis zur Umsetzung oft viele Jahre. "Diese Zeit haben wir nicht mehr."