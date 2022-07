Der frühere Daimler-Manager Uwe Skrzypek hat die Wahl zum neuen Oberbürgermeister in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) gewonnen. Der 51-jährige, parteilose Ostwestfale und selbsterklärte Wahlschwabe bekam am Sonntag nach Angaben der Stadt im Internet 52,35 Prozent der Stimmen. Matthias Beck lag mit 45,32 Prozent auf dem zweiten Platz, Bernd Michael Rothmann mit 2,17 Prozent deutlich abgeschlagen auf dem dritten.