Die Menschen in Heidelberg müssen am 27. November erneut zur Oberbürgermeisterwahl. Beim ersten Anlauf am Sonntag hat sich niemand der neun Kandidatinnen und Kandidaten mit absoluter Mehrheit - also mehr als der Hälfte der Stimmen - durchgesetzt. Mit 45,89 Prozent der Stimmen bekam Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) nach Angaben der Stadt den größten Anteil. Auf dem zweiten Platz landete die ehemalige baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) mit 28,61 Prozent.