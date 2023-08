Der Präsident des Landkreistags hegt Zweifel am angestrebten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Baden-Württemberg vor allem auf dem Land. "Natürlich wollen wir Landkreise aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, aber wir sehen eben auch die Personalknappheit gerade im ÖPNV", sagte der Tübinger Landrat Joachim Walter den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag/Karlsruhe). Busfahrer etwa ließen sich immer schwerer finden - erst recht solche, die spätabends oder in der Nacht noch arbeiten wollen. "Man sollte sich im Verkehrsministerium stärker mit der Realität anfreunden."