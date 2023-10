Auf abenteuerlichem Weg und mit einer Portion Zufall ist es einer Schülergruppe aus Kirchheim/Teck und ihren Betreuern gelungen, Israel nach dem Terror-Angriff zu verlassen und in Sicherheit gebracht zu werden. Die Berufsschüler landeten nach Angaben ihrer Schule am Dienstag aus Jordanien kommend in Island zwischen und sollten danach nach Hause geflogen werden. Auch eine zweite Gruppe von Berufsschülern aus Baden-Württemberg wurde früher als geplant aus dem Krisenherd gebracht.

Die Schülerinnen und Schüler der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim und ihre zwei Lehrkräfte konnten nach Angaben ihrer Schule zunächst mit dem Bus ins jordanische Amman gebracht werden. Von dort wurden sie mit einer vom isländischen Außenministerium beauftragten Passagiermaschine ausgeflogen, die am Dienstagmorgen auf der Nordatlantik-Insel eintraf. An Bord des Fluges von Amman zum Flughafen Keflavik in der Nähe von Reykjavik waren nach Angaben des Ministeriums neben der deutschen Gruppe auch 126 Isländer, 5 Menschen von den Färöer-Inseln und 4 Norweger.

Im unterirdischen Bunker ihres Hotels habe die Gruppe ein isländisches Ehepaar kennengelernt, bestätigte die Schule entsprechende isländische Medienberichte. Mit Hilfe des Paares habe die Gruppe Sitze in dem Flugzeug des Außenministeriums bekommen.

Am isländischen Flughafen wurden die Kirchheimer von der deutschen Botschafterin Clarissa Duvigneau empfangen, wie die Deutsche Botschaft auf Facebook mitteilte. Die Schüler hatten ihre Partnerschule in Givatayim bei Tel Aviv besucht. "Vielen Dank an die isländische Regierung für schnelle und unbürokratische Hilfe", schrieb die Botschaft.