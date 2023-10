Ein Großteil der Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg geht mit mehr Zuversicht in den Jahresendspurt. Einer Konjunkturumfrage unter 1500 Handwerksbetrieben zufolge wurde das abgelaufene dritte Quartal leicht besser bewertet als ein Jahr zuvor, wie der Baden-Württembergische Handwerkstag am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. 63 Prozent der Befragten bezeichnen die Geschäftslage als gut. Im Vorjahr waren es 59 Prozent.