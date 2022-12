Die Wirtschaft in Baden-Württemberg wird einer Prognose zufolge im ersten Halbjahr 2023 nur leicht wachsen. Experten des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung aus Tübingen und der Universität Hohenheim prognostizieren für das erste Quartal ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Für das zweite Quartal erwarten sie ein Plus von 0,1 Prozent. Das Wachstum komme zum Stillstand, teilten die Forscher am Mittwoch mit.