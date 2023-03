Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat sich angesichts neuer Konjunkturprognosen besorgt gezeigt. "Unsere baden-württembergische Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Phase", sagte Hoffmeister-Kraut am Donnerstag laut Mitteilung. Die hohen Erzeuger- und Verbraucherpreise belasteten die Ertragslage der Unternehmen und die Kaufkraft der privaten Haushalte. Das schlage sich zu Beginn des Jahres in einer schwächeren Wirtschaftsleistung nieder.