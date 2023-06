Zwei Insassen der Justizvollzugsanstalt Konstanz sind bei einem Brand in einer Zelle leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, rückten die Einsatzkräfte in der Nacht aus, das Feuer war da aber schon gelöscht. Weil die Justizbeamten so schnell handelten, hatte es sich nicht ausgebreitet. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Männer, die Rauch eingeatmet hatten. Die beiden sollen das Feuer nach Polizeiangaben selbst gelegt haben, ihr Motiv ist noch unklar. Die Feuerwehr belüftete den Zellentrakt und gab ihn nach ungefähr einer Stunde wieder frei.