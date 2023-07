Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage in Konstanz sind am Samstag drei Gebäude evakuiert worden. Nach ersten Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Den Erkenntnissen nach fing ein Elektroauto Feuer, daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Wie viele Menschen insgesamt evakuiert werden mussten, war zunächst noch unklar. Der Einsatz ist inzwischen beendet. Der Sachschaden liegt zwischen 60.000 und 100.000 Euro.