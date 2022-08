Bei einem Brand in einem Wohnhaus und einer angebauten Scheune ist ein Schaden von 500.000 Euro entstanden. Nachbarn des Hausbewohners hatten am frühen Samstagmorgen das Feuer in der Scheune bei Singen (Landkreis Konstanz) entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten den Bewohner noch rechtzeitig wecken. Er blieb unverletzt.