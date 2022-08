Am Grenzübergang zur Schweiz bei Gottmadingen (Kreis Konstanz) sind zwei dehydrierte Menschen in einem Lastwagen gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden 18 und 30 Jahre alten Männer mit afghanischer Staatsbürgerschaft bei dem Vorfall am Dienstag mit Klopfgeräuschen auf sich aufmerksam gemacht. Sanitäter behandelten die Männer.