Ein total betrunkener Autofahrer hat beim Ausparken mit seinem Auto in Konstanz einen 17 Jahre alten Zweiradfahrer gerammt. Der Jugendliche stürzte von seinem Roller und wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein freiwilliger Alkoholtest bei dem 38 Jahre alten Autofahrer ergab demnach einen Wert von beinahe 2,9 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde nach dem Vorfall am Sonntag eingezogen. Gegen den 38-Jährigen wurde laut Polizei ermittelt.