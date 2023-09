Der Polizei ist auf der Autobahn 5 in Freiburg ein völlig kaputter und überladener Transporter ins Netz gegangen. Bei einer Kontrolle und anschließenden Überprüfung seien 20 Mängel festgestellt worden. Unter anderem seien die Bremsscheiben allesamt verschlissen gewesen, an einer Achse sogar gebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Bremsleitung sei undicht gewesen.