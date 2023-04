Mit rund drei Tonnen zu viel an Ladung hat die Polizei einen Sprinter auf der Autobahn 8 nahe Leonberg (Kreis Böblingen) aus dem Verkehr gezogen. Nach einer Mitteilung der Polizei vom Montag befanden sich in dem Kühlaufbau des Sprinters außerdem zahlreiche Tiefkühl- und Frischfleischprodukte - die erforderliche Kühlung sei allerdings nicht in Betrieb gewesen.