Beim Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eppingen (Kreis Heilbronn) sind vier Feuerwehrleute verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Schaden belief sich aktuellen Schätzungen zufolge auf rund eine Million Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor gingen die Eigentümer noch von einer Schadenshöhe von etwa 500.000 Euro aus. Wie ein Polizeisprecher sagte, befanden sich in dem Gebäude hauptsächlich Inventar und Ersatzteile für Autos.

Das Feuer sei am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache in einem Hühnerstall ausgebrochen, der an der Scheune angebaut war. Die Flammen griffen anschließend auf die als Lagerhalle genutzte Scheune über. Im Zuge der Löscharbeiten erlitten vier Feuerwehrleute laut einem Sprecher Rauchvergiftungen. Zwei von ihnen kamen schwer, zwei leicht verletzt ins Krankenhaus.

Ob sich in dem angebauten Stall Hühner befanden, konnte der Sprecher nicht sagen. Ein angrenzendes Wohnhaus war jedoch nicht von dem Feuer betroffen. Für die Löscharbeiten, die am Sonntagabend andauerten, wurde eine Landstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt. Der Einsatz dauert nach Angaben eines Polizeisprechers voraussichtlich noch bis in die Nacht zum Montag an.

