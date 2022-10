Nachdem ein Mann in Lörrach eine Familienangehörige getötet haben soll, hat die Polizei am Montag weitere Details zur Tat bekanntgegeben. Demnach hat der 34-Jährige seine Mutter mit Hammerschlägen gegen den Kopf getötet. Daran starb die 60-Jährige in der Nacht zum Donnerstag. Nach Angaben der Ermittler äußerte sich der Verdächtige bislang nicht zu den Vorwürfen und auch nicht zum Motiv der Tat. Er sitzt weiter wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.