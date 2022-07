Ein Autofahrer ist auf der Landesstraße 1140 bei Möglingen (Kreis Ludwigsburg) mit zwei anderen Autos zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der 42 Jahre alte Mann am Freitagmittag über eine rote Ampel bei einer Anschlussstelle zur Autobahn. Einsatzkräfte brachten den 42-Jährigen in eine Klinik. Die anderen Fahrer wurden nicht verletzt, so ein Sprecher der Polizei.