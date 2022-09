Ein 22 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend auf einem Krämermarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) Passanten attackiert und verletzt. Nach Auskunft der Polizei vom Montag befand er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand sowie unter dem Einfluss von Drogen, als er zunächst mit einer Schere in der Hand über den Markt lief. Kurz darauf bewarf er mehrere Marktbesucher mit Steinen, mindestens ein Mensch wurde verletzt. Eine weitere Person erlitt Verletzungen durch einen Faustschlag.