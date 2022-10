Ein Lastwagen-Fahrer ist am Montagmorgen auf einer Landstraße in der Nähe von Weingarten (Landkreis Ravensburg) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 60-Jährige mit seinem Lastwagen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagens zusammengestoßen. Dabei wurde das Führerhaus des 60-Jährigen aufgerissen und stark deformiert. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Notarzt den Tod des Mannes noch an der Unfallstelle fest.