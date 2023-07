Die Lagerhalle einer Baufirma in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) ist am Samstag komplett abgebrannt. Der Schaden betrage mindestens eine Million Euro, teilte die Polizei mit. In dem Gebäude hätten sich Firmenlastwagen und Arbeitsmaterialien befunden. Bei dem Feuer in einem Industriegebiet am Nachmittag wurden zwei Menschen leicht verletzt: ein Beschäftigter und ein Feuerwehrmann. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs seien zwei Personen mit Arbeiten in der Halle beschäftigt gewesen.