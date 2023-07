Ein 55 Jahre alter Radrennfahrer ist bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Sturz vom Samstag auf der Landesstraße 230 löste eine Kettenreaktion aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrrad des 55-Jährigen schleuderte auf die Gegenfahrspur, kollidierte dort mit einem bergauffahrenden Auto und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine hinter dem Verunglückten fahrende 34-jährige Rennradfahrerin konnte dem liegenden Fahrrad nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Die beiden Fahrradfahrer waren Teil einer Radsportgruppe. Der 55-Jährige wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, verließ dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder.

