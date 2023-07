Die Gemeinde Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) hat einen neuen Oberbürgermeister und damit den Amtsinhaber abgewählt. Die rund 18.000 Wahlberechtigten der Gemeinde im Landkreis Waldshut wählten den parteilosen Martin Gruner am Sonntag auf den Chefsessel im Rathaus. Der 55-Jährige, derzeit Bürgermeister in Weil am Rhein (Kreis Lörrach), erhielt 67,81 Prozent der Stimmen und damit die erforderliche absolute Mehrheit. Er war von den Freien Wählern, den Grünen, der SPD und Teilen der FDP unterstützt worden. Die CDU hatte erklärt, neutral bleiben zu wollen.