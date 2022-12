Das Mannheimer Kohlekraftwerk will einen bisherigen Reserveblock wieder für längere Zeit einsetzen, um zur Einsparung von Erdgas beizutragen. Der Block 7 solle von Januar an bis längstens Ende März 2024 zur Verfügung stehen, teilte der Betreiber am Montag mit. Von Januar an werden dann in dem Kraftwerk insgesamt vier Blöcke laufen, die mit Steinkohle betrieben werden, wie ein Sprecher auf Anfrage ergänzte.