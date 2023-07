Ein 70-Jähriger soll einen 4-Vierjährigen auf einem Bahnsteig in Stuttgart gestoßen und später seine Eltern beleidigt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge am Dienstagmorgen rückwärts auf den Mann zugelaufen, der ihn dann mit beiden Händen "mit großer Kraft" von sich gestoßen habe, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Das Kind soll dadurch in Richtung Gleisbett gestolpert, jedoch vom Vater noch rechtzeitig aufgefangen worden sein. Er habe einen Schock, aber augenscheinlich keine offenen Verletzungen erlitten.