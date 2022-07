Kriminelle versuchen sich wieder häufiger im Ausspähen sensibler Daten an Geldautomaten in Baden-Württemberg. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres wurden 15 Geldautomaten manipuliert, um an Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden zu kommen. Das geht aus der jüngsten Statistik der Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Von Januar bis Juni 2021 wurden keine Versuche verzeichnet.