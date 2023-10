Ein Mann soll in Aalen (Ostalbkreis) zwei Kinder mit einem Messer bedroht haben. Die Kinder waren auf dem Heimweg von der Schule, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 55-Jährige soll sich den Geschwistern in den Weg gestellt, das Messer gezogen und eine Drohung ausgesprochen haben. Über den Inhalt der Drohung wollte der Sprecher keine Angaben machen.