Ein Betrunkener hat am Bahnhof Bietigheim-Bisshingen (Kreis Ludwigsburg) gleich zweimal an einem Tag mehrere Reisende und auch Polizisten attackiert. Der 47-Jährige hatte beim ersten Vorfall Fahrgäste am Bahnsteig belästigt und beleidigt und dann versucht einen 32-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Der konnte den Angriff abwehren. Nicht so ein weiterer Mann, der von einem Schlag getroffen worden sein soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Unbekannter konnte den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Landespolizei festhalten.