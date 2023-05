Nach einem Einbruch sind zwei Männer bei der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster drei bis vier Meter in die Tiefe gesprungen. Einer wurde schwer an den Beinen verletzt. Er landete in einem Bach, der unter dem Fenster der Gaststätte fließt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in ein Krankenhaus. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Die Beamten fanden in der Nähe der Gaststätte in Sasbach (Ortenaukreis) das Tatwerkzeug und gestohlenes Bargeld. Ob der flüchtige Tatverdächtige Beute bei sich hatte, war nach Angaben eines Polizeisprechers anfangs unklar. Die Suche dauerte zunächst an.

Mitteilung der Polizei