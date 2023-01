Ein aus dem Zentrum für Psychiatrie Weissenau (ZfP Südwürttemberg) in Ravensburg entflohener Mann ist gefasst. Der 21-Jährige sei am Dienstagmorgen im Stadtgebiet von Esslingen festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Ausschlaggebend sei ein Zeugenhinweis gewesen. Der Mann habe früher in Esslingen gewohnt und auch noch Bezüge in die Stadt gehabt, sagte der Sprecher. Nähere Details nannte er nicht.