Baden-Württemberg bewertet Straftaten junger Menschen künftig anders. Man werde sich mit den Farben gelb, organge und rot hauptsächlich an qualitativen Merkmalen der Straftat orientieren und weniger an der Anzahl der begangenen Delikte, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch mit. Dabei werden Faktoren wie beispielsweise die Verletzung der Opfer, das verwendete Tatmittel oder das Alter gewichtend berücksichtigt. Dadurch rückten Kinder und Jugendliche früher in den Fokus, deren Verhalten sich von Beginn an eher im Bereich der Gewaltkriminalität bewegt.